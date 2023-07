ROMA – “Abbiamo approvato all’unanimità la Legge che istituisce il Garante per la tutela delle persone con disabilità. Ringrazio l’Assessore Maselli e il Consiglio Regionale per l’ottimo lavoro svolto. Una bella pagina di buona politica tra maggioranza e opposizione. Sono contento, ma non soddisfatto.

C’è ancora molto lavoro da fare per tutelare i diritti dei più fragili, restituendo dignità a chi fatica ogni giorno. Penso agli adolescenti, una fascia d’età che mi angoscia profondamente e al contrasto alla violenza di genere, su cui siamo pronti a fare di più. Il Garante per la tutela delle persone disabili sarà una figura di altissimo profilo, la più condivisa con tutto il vasto mondo della disabilità”.Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.