ROMA – “Roma e la Regione tutta, grazie all’intervento della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, possono di nuovo godere dei benefici di una struttura non soltanto di importanza strategica, ma anche di assoluto valore medico-scientifico, storico e culturale”.

Con queste parole Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, ha salutato un anno di attività della nuova gestione dell’ospedale Isola Tiberina-Gemelli, durante l’evento di presentazione di questi primi 12 mesi di lavoro che si è tenuto in data odierna.

“Essere qui insieme al presidente del Consiglio Regionale Antonello Aurigemma conferma la forte volontà della nostra amministrazione di essere al fianco dell’ospedale e del personale in questo nuovo percorso, nell’ottica di fornire risposte sempre più concrete alla cittadinanza, che chiede una sanità efficiente ed efficace, come sta dimostrando di essere l’Isola Tiberina-Gemelli, il tutto operando in sinergia, come in questo caso, anche con le strutture private, che possono essere supporto e valore aggiunto per tutti i cittadini, anche in previsione del prossimo giubileo”, prosegue Bertucci.

Del resto, numeri e progetti confermano la strada virtuosa intrapresa dalla nuova gestione. “In un anno si sono svolti 3105 parti, la creazione di sei centri di eccellenza specialistici diretti da professionisti di rilievo nazionale e il conseguente ampliamento dell’offerta clinica per i pazienti e molto altro: un rilancio vero e concreto dello storico ospedale romano, che si unisce ad iniziative ad alto impatto sociale. Penso al progetto San Bartolomeo, nato in collaborazione con la Comunità di Sant`Egidio e Fondazione Deloitte e dedicato ad assicurare percorsi di cura a pazienti italiani e stranieri in condizioni di fragilità sociale, con particolare attenzione alle zone di guerra: sono state 1600 le prestazioni erogate. Il mio plauso e i migliori auguri di buon lavoro vanno al direttore generale e amministratore delegato di Gemelli Isola dottor Daniele Piacentini”, chiude il presidente della Commissione Bilancio Marco Bertucci.