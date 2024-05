LATINA- «Sono stati presentati i dati di produzione delle cardiologie italiane da parte della Società Italiana di Cardiologia Interventistica. L’Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina è primo in Italia per la cura dell’infarto. Emerge forte il dato sulla capacità organizzativa della Asl di Latina e della cardiologia guidata dal Prof. Francesco Versaci, nella costituzione di una rete per la cura di patologie tempo – dipendenti integrata con Ares 118. Quella del capoluogo pontino è tra le poche aziende italiane dove i dati vengono teletrasmessi direttamente all’ospedale, la cura inizia già in ambulanza ed il paziente arriva al trattamento direttamente in Emodinamica senza transitare dal pronto soccorso. Un’eccellenza della sanità del nostro territorio di cui andiamo orgogliosi e per la quale continueremo ad investire». Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.