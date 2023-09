La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha lanciato una sfida diretta alla Germania riguardo alla regolamentazione delle organizzazioni non governative (Ong) coinvolte nel soccorso dei migranti nel Mediterraneo. Nel frattempo, durante un vertice dei Paesi Ue del Mediterraneo a Malta, ha ottenuto il sostegno esplicito del presidente francese Emmanuel Macron per il piano in 10 punti proposto da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, per affrontare la crescente emergenza migratoria.

Meloni ha sottolineato l’importanza di trovare soluzioni strutturali all’emergenza migranti, sottolineando che il problema potrebbe “travolgere tutti” se non vengono adottate misure adeguate. Ha anche respinto le preoccupazioni riguardo allo spread e ai mercati finanziari, sottolineando che il governo italiano è determinato a gestire sia la questione migratoria che le finanze pubbliche con serietà.

La leader di Fratelli d’Italia ha inoltre menzionato la possibilità di un governo tecnico, suggerendo che alcuni desiderino che un governo democraticamente eletto debba dimettersi. Questa affermazione ha scatenato una risposta critica dal Partito Democratico (Pd).

Nel documento finale del vertice dei Paesi del Mediterraneo, sono state evidenziate le posizioni italiane sulla necessità di una risposta europea coordinata alla crisi migratoria, compreso un maggiore controllo dei confini esterni e un riferimento al “processo di Roma”. Macron ha sottolineato la necessità di solidarietà con l’Italia e i porti di primo approdo di migranti.

Tuttavia, l’attenzione principale è stata concentrata sulla disputa tra Italia e Germania riguardo alle Ong. L’Italia ha insistito sul bisogno di limitare al massimo l’attività delle Ong nel Mediterraneo per evitare l’eventuale strumentalizzazione dei migranti. Meloni ha annunciato la possibilità di presentare un emendamento in cui il Paese responsabile dell’accoglienza dei migranti trasportati da una Ong sarebbe quello della bandiera della nave. Al momento, non sembrano esserci le condizioni per un compromesso su questa questione.

Il confronto tra Italia e Germania sulla regolamentazione delle Ong è destinato a continuare, e il prossimo Consiglio Ue informale di Granada sarà un’occasione per discutere ulteriormente questa controversia. Meloni ha sottolineato la necessità che ogni Paese assuma la responsabilità delle proprie scelte politiche e ha ribadito che non è possibile fare solidarietà con i confini degli altri.

Il presidente francese Macron ha elogiato l’approccio comune trovato con la Commissione europea per affrontare la sfida migratoria, sottolineando la necessità che tutti i Paesi europei facciano la propria parte nell’accoglienza dei migranti e superino l’ipocrisia del regolamento di Dublino.