“L’opera dell’ospedale Spallanzani di Roma è visibile e documentata, il professor Vaia ha magistralmente gestito la struttura nelle emergenze difficili di cui siamo a conoscenza ed oggi, 2 giugno, è anche grazie a questa eccellenza se la nostra bandiera sventola con rinnovato orgoglio e soddisfazione”. Lo dice Renato Zero in un videomessaggio, onorando così in questo modo la festa della Repubblica ringraziando l’Istituto nazionale per le Malattie infettive ed il suo staff per il lavoro svolto in questi anni difficili caratterizzati dall’emergenza Covid.