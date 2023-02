ROMA- Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 febbraio sono previsti interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale a Orte, fra 1°Bivio Orte Sud e PC Capena, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

In particolare gli interventi – di un valore pari a circa 150.000 euro – interesseranno i binari, gli impianti e il sistema di telecomunicazioni e vedranno all’opera circa 40 operai specializzati di RFI e di ditte esterne.

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni in partenza la mattina presto e la sera tardi provenienti da: Trieste/Torino per Roma/Salerno; da Salerno/Roma per Torino, Milano e Venezia; da Firenze/Terni/Chiusi per Roma e i treni della FL1, Orte – Fiumicino Aeroporto.

I canali di vendita dell’Impresa ferroviaria sono aggiornati.