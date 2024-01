Matteo Salvini, leader della Lega, ha dichiarato che, a suo parere, un sindaco o un governatore che ha svolto un buon lavoro potrebbe essere ricandidato. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza dell’unità del centrodestra e della coalizione che ha ricevuto il voto degli italiani, mettendo quest’ultima al di sopra di logiche di partito o personali.

Le dichiarazioni di Salvini sono giunte durante un incontro a Benevento sulla sicurezza stradale, in risposta alle domande dei giornalisti riguardo alla possibile ricandidatura di Solinas in Sardegna.

Il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, ha affrontato il tema della scelta del candidato del centrodestra per le Regionali in Sardegna, dichiarando che la questione dovrebbe essere definita al più presto. Ha aggiunto che, nonostante non sia ancora una decisione definitiva, è probabile che, vista anche l’insistenza di Fratelli d’Italia (FdI), il candidato scelto sarà Truzzu.

Crippa ha sottolineato la comprensione della posizione di FdI in relazione alla scelta dei candidati, facendo riferimento all’esempio della Sicilia, dove il candidato presidente è stato di Forza Italia anziché di FdI. Ha evidenziato gli sforzi della Lega in Sardegna per mantenere l’unità del centrodestra, sottolineando che il partito crede ancora che la squadra di Solinas abbia governato bene. Infine, ha invitato un altro partito a fare uno sforzo simile, sottolineando che, se si tiene conto delle attuali percentuali dei partiti, la Lega è chiaramente in credito.