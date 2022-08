Dal 1 settembre le mascherine non saranno più obbligatorie a scuola per personale scolastico e studenti. Sui mezzi di trasporto, invece, fino al prossimo 30 settembre è ancora previsto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione respiratoria FFP2. L’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria decadrà con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come da art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52.

Secondo le linee guida fornite dall’ISS lo scorso 5 agosto, in condizione ordinaria i lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2, quindi, utilizzo delle fFp2 per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.