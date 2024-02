Il Cantone di Ginevra ha deciso di non contribuire al finanziamento della nuova caserma della Guardia Svizzera in Vaticano. Con un voto di 50 contrari e 43 favorevoli, il Gran Consiglio ha respinto la discussione sull’eventuale contributo proposto dal progetto dell’Unione Democratica di Centro.

Il progetto prevedeva un contributo di 500.000 franchi (circa 535.000 euro) alla Fondazione per il Restauro della Caserma della Guardia Svizzera Pontificia in Vaticano. Il deputato dei Verdi, Pierre Eckert, relatore di maggioranza, ha sottolineato che il problema principale non è la somma in sé. Ha fatto riferimento a un parere legale che afferma che la neutralità confessionale dello Stato di Ginevra non gli consente di sovvenzionare un’attività religiosa. Nonostante l’edificio non ospiti rappresentanti ecclesiastici, viene utilizzato da una forza di polizia al servizio di un’autorità religiosa.

Il rifiuto del Cantone di Ginevra, tuttavia, non sembra influire sul progetto complessivo di restauro della Caserma delle Guardie del Papa. Secondo i media svizzeri, la Fondazione ha già raccolto 48,5 milioni di franchi tra promesse di doni e donazioni effettive, mentre il costo preventivato per il restauro dell’edificio si attesta a 50 milioni di franchi.