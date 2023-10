ROMA- Il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri e il direttore generale dell’AMA, Alessandro Filippi sono tornati oggi pomeriggio a Garbatella per verificare il miglioramento delle condizioni di pulizia del territorio. La scorsa estate un comitato di cittadini a via da Pennabilli aveva lanciato con una manifestazione una protesta sostituendosi ad Ama nella pulizia del territorio. In quell’occasione Ciaccheri aveva chiesto a Filippi di incontrare i cittadini e dare riscontro del lavoro di ristrutturazione dell’azienda municipalizzata dei rifiuti.

“Come da impegno preso – ha detto il presidente Amedeo Ciaccheri – abbiamo incontrato di nuovo i cittadini e verificato il miglioramento della situazione sul territorio di tutto il Municipio e non solo a via da Pennabilli o a Garbatella e abbiamo preso un nuovo impegno. Il prossimo 18 novembre proprio qua in VIII Municipio ci sarà un incontro con tutte le realtà sociali del territorio che ci permetterà di condividere un nuovo modello di rapporti tra Municipio, Ama e Comitati di quartiere per un’attività che sul tema della corresponsabilità verifichi puntualmente il servizio di raccolta dei rifiuti e di decoro di questo Municipio come sperimentazione valida per tutta la città”.

“Era importante oggi esserci per dare riscontro del lavoro fatto in questi mesi e di quello che abbiamo intenzione di fare nei prossimi mantenendo aperto il dialogo con le realtà del territorio e i cittadini perché solo insieme riusciremo a centrare gli obiettivi per una città sempre più vicina vivibile e pulita”, ha concluso il direttore generale di AMA, Alessandro Filippi.