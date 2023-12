ROMA – Con una sua nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini , in merito alla gara Ama da mezzo miliardo per il settore rifiuti, ha dichiarato :“E’ stata bandita da Ama la più grande gara nel settore dei rifiuti che si sia mai vista in Italia. Un bando da mezzo miliardo di euro per individuare i fornitori che nel prossimo triennio dovranno trattare e smaltire due milioni di tonnellate di rifiuti indifferenziati. I soggetti saranno ricercati sia in Italia che all’estero. Ci troviamo di fronte ad una straordinaria operazione di apertura al mercato che potrà tornare molto utile anche alla Provincia di Viterbo. Attualmente infatti già il 60%dei rifiuti di Roma viene smaltito fuori regione e questo imponente bando può rappresentare una valida occasione per individuare un nuovo assetto della distribuzione extraregionale dei rifiuti della Capitale che finora e per troppi anni, purtroppo, ha trovato approdo soltanto a Viterbo”.