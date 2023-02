di WANDA CHERUBINI-

VITERBO- Il Tar ha bocciato il ricorso presentato dall’ex sindaco di Viterbo Giovanni Arena, su proposta del dirigente Monaco, per bloccare l’ampliamento della discarica di Monterazzano. Sulla vicenda è intervenuta la consigliera comunale Luisa Ciambella che per anni si è battuta contro la politica romana di fare di Viterbo la discarica del Lazio. “A seguito di questa sentenza, posso dire di aver apprezzato il ricorso che fece l’ex sindaco Arena contro la politica della giunta regionale Zingaretti che condannava la nostra città ad essere pattumiera

del Lazio. L’unico modo per difendersi era quello di rivolgersi alla legge, ma la soluzione poteva fornirla la politica. Ecco perché oggi diamo fiducia al neo presidente della regione Lazio Rocca che da subito si è impegnato anche sui rifiuti. Recentemente in un’intervista al Tgcom 24 ha ribadito il suo impegno, volto a modificare il piano rifiuti con in famoso emendamento che ha condannato Viterbo a pattumiera del Lazio”. La consigliera Ciambella, quindi, annuncia che a fronte di ciò è

stato congelato il referendum che era stato attivato con 9 consiglieri di 9 comuni diversi, tra cui Ciambella e cittadini comuni, allora rimasto come unico modo per difendersi con lo scopo di abrogare l’emendamento regionale. “Abbiamo deciso di congelare questo referendum, quindi, la raccolta firme, per la quale siamo stati autorizzati a procedere, visto che diamo fiducia al consiglio regionale ed al presidente Rocca, dato che c’è un impego politico. Il presidente regionale Rocca si è mostrato molto sensibile alle nostre istanze e non riteniamo, quindi, giusto proseguire con il referendum. Diamo fiducia al presidente Rocca, che ha mantenuto la parola data rispetto all’impegno preso in campagna elettorale. Una volta che la nuova amministrazione si sarà insediata, Rocca ha messo tra le priorità la riforma dei rifiuti”. La consigliera Ciambella, quindi, evidenzia come non ha precedenti che un presidente regionale parli di Viterbo e le province già prima di essersi insediato e come anche sul problema dei pendolari viterbesi, lo stesso Rocca abbia preso la linea ferroviaria Roma Nord per constatare con mano tutte le difficoltà ed i disagi dei pendolari. “E’ un’attenzione che non abbiamo avuto fino ad oggi, lasciamolo lavorare”- conclude Ciambella.