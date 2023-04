ROMA – Si è tenuto presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica il convegno “Riforma Cartabia, obiettivi del Pnrr e sicurezza. Tra obbligatorietà dell’azione penale e deflazione processuale”, su iniziativa di Formiche.net, con l’obiettivo di avviare un dibattito su uno degli interventi principali e maggiormente discussi della revisione

della Riforma della Giustizia italiana: l’estensione del regime di procedibilità a querela di figure di reato centrali. Un’occasione per stimolare una riflessione tra esperti e stakeholder politico-istituzionali tale da poter rappresentare una sintesi tra i tanti interessi in gioco: da una parte il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr per l’ottenimento dei fondi europei, dall’altra l’aumento della percezione di pericolo da parte dei cittadini.

Per Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia: “Le leggi in materia di giustizia non devono

dare alcun messaggio né trasmettere un’idea, di maggiore o minore severità che sia. Chi vuole legare alla scelte normative una comunicazione più ‘afflittiva’ o più ‘liberatoria’ compie, dunque, un errore inescusabile: le norme intervengono per governare i fenomeni, facendo in modo che siano regolati secondo cardini di matrice costituzionale. Le riforme non si possono scrivere ‘a spicchi’ perché se procedessimo in questo modo perderemmo di vista l’intera ossatura del sistema. E la nostra visione, in questo senso, è chiara. Penso, per esempio, alla separazione della carriere, tesa a concretizzare il parametro costituzionale dell’imparzialità e terzietà del giudice. E vogliamo dare pieno contenuto ai principi del giusto processo e della ragionevole durata del processo. In questo senso, l’Europa ci ha chiesto di ‘fare presto e bene’ per evitare il disagio di un Paese che si collocava fra gli ultimi in ordine alla durata dei processi, sia per il penale , sia per il civile e per il tributario”.

Secondo Ciro Maschio, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati: “La Riforma Cartabia è stata varata secondo l’agenda dell’Unione Europea e del Pnrr, con l’obiettivo di ridurre l’arretrato e velocizzare i processi. Il Governo e la maggioranza parlamentare stanno lavorando per delle proposte correttive volte a migliorare lacune e contraddizioni, sia in materia civile che penale”.

Gian Luigi Gatta, Professore Ordinario di Diritto penale, Università degli Studi di Milano, ha spiegato che: “Il Pnrr offre al Paese una straordinaria occasione per migliorare la qualità e l’efficienza della giustizia. Si tratta di un servizio pubblico che non può essere riformato a costo zero. Grazie ai finanziamenti del Pnrr abbiamo l’occasione di investire sulla giustizia, a partire dalle infrastrutture informatiche e telematiche necessarie per ridurre i tempi dei processi. Proprio la lentezza dei processi rappresenta il principale problema del nostro sistema-giustizia. Nell’area del Consiglio d’Europa, l’Italia ha la maglia nera quanto a durata dei procedimenti. È proprio per questo che la Commissione Europea ci chiede di intervenire con riforme strutturali”.

Per Bartolomeo Romano, Professore Ordinario di Diritto penale, Università di Palermo; Consigliere Giuridico, Ministro della Giustizia; Responsabile Giustizia, Fondazione Luigi Einaudi: “La Riforma Cartabia, anche in ragione dell’urgenza e della complessità dell’intervento, presenta alcune criticità. In particolare, l’estensione del regime di procedibilità a querela realizzato dal D.lgs. n. 150/2022 da un lato probabilmente estende troppo i casi di procedibilità a querela e dall’altro non disciplina coerentemente cosa avvenga in caso di arresto in flagranza, rischiando di aprire vuoti di tutela per le vittime. Sul punto, interviene opportunamente il Disegno di legge A.C. n. 831, recante «Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza», già approvato dalla Camera il 14 marzo 2023 e attualmente all’esame del Senato”.

Secondo Ida Teresi, Sostituto Procuratore, Tribunale di Napoli: “Il complessivo disegno posto a fondamento della Riforma Cartabia in materia penale, tenuto conto delle sfide imposte dagli obiettivi del Pnrr e delle esigenze proprie della giurisdizione, contiene aspetti positivi sotto il profilo della sollecitazione verso una definizione dei procedimenti entro tempi più celeri, ma si scontra con la realtà di risorse umane e materiali deficitarie. Introduce, inoltre, alcune disposizioni, sia di diritto sostanziale che processuale, non del tutto prive di criticità e aporie ‘sistemiche’. L’implementazione del processo penale telematico e le procedure di digitalizzazione, ad esempio, sono destinate a restare in parte sulla carta o a produrre inefficienze e stalli operativi, in presenza di una attuale struttura informatica inadeguata, e delle carenze di personale amministrativo e tecnico. Inoltre, l’ulteriore spinta impressa alla ‘procedimentalizzazione’ delle indagini preliminari ha introdotto numerosi nuovi adempimenti che rischiano di comprimere l’attività investigativa. Questi sono solo alcuni dei tantissimi temi critici. Non ci si vuole certamente sottrarre alle sfide della modernità, in un’ottica di efficienza. Tuttavia, occorre ricordare che la collettività merita, in uno Stato democratico, adeguata e seria tutela giudiziaria”.

Per Andrea Cangini, Segretario Generale, Fondazione Luigi Einaudi: “Se i numeri fossero attendibili e se l’uomo fosse un animale razionale staremmo tutto sommato tranquilli. L’ultimo Rapporto Censis, infatti, ci dice che negli ultimi dieci anni reati come rapine, omicidi e furti sono calati di oltre il 40%. Ma i dati non sono attendibili, sempre meno cittadini denunciano i reati subiti, e la percezione del pericolo è egualmente diffusa. La soluzione passa attraverso il controllo capillare del territorio e politiche dell’integrazione degne di questo nome”.

Guido Carlo Alleva, Founder and Senior Partner Studio Legale Alleva & Associati, ha dichiarato che: “Ogni Riforma della Giustizia, e nello specifico della Giustizia Penale, solleva critiche e contrapposizioni, non solo tecniche ma anche ideologiche. Ciò è inevitabile poiché la Giustizia Penale ha immediatamente a che fare con la morale e con l’etica. La Riforma Cartabia si inquadra in un contesto storico-sociale-economico in cui l’Italia è stata chiamata ad affrontare riforme strutturali importanti, tra le quali quella dell’efficientamento del Sistema Giustizia, mediante un radicale decongestionamento dei carichi processuali”.

Secondo Giorgio Altieri, Avvocato e Partner dello Studio Legale Tonucci & Partners: “La Riforma Cartabia ha avuto certamente tra i suoi obiettivi quello di ridurre il sovraccarico giudiziario e ricondurre l’intervento penale a extrema ratio, anche se non tutti gli interventi sembrano risolversi in questa direzione. Alcuni fatti di cronaca hanno fatto emergere fin da subito delle problematiche, ad esempio, il mancato arresto in flagranza per i furti per l’impossibilità immediata di querela da parte della persona offesa. Su questa criticità si sta intervenendo con un nuovo disegno di legge, che tuttavia anch’esso apre il dibattito laddove consente per 48 ore l’arresto in mancanza di querela. Se è senz’altro opportuno ricondurre l’intervento penale ad extrema ratio, è anche vero che occorre, da un lato, non forzare oltremodo i principi cardine del sistema penale e, dall’altro, vanno probabilmente meglio verificati i correttivi”.

Per Manfredi Landi di Chiavenna, Avvocato dello studio Legale Avv. Daria Pesce: “Il Pnrr, la Riforma della Giustizia e la percezione di sicurezza dei cittadini sono legati da un filo conduttore: se l’Italia sarà in grado di allocare accortamente i fondi europei stanziati per il raggiungimento degli obiettivi richiesti, in particolare l’efficientamento del processo penale, allora la Riforma della Giustizia potrà avere concretamente effetto e, conseguentemente, determinare una rinnovata fiducia dei cittadini nella imprescindibile repressione dei crimini quotidianamente perpetrati”.