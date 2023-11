La discussione sulla riforma del Premierato in Italia prenderà il via al Senato, una scelta che ha suscitato polemiche e interrogativi tra le opposizioni e persino all’interno della coalizione di governo. Inizialmente, la proposta era di avviare la discussione alla Camera dei Deputati, ma il cambio di piano sembra essere stato influenzato dal governo.

Il Senato è stato scelto per la discussione poiché si ritiene che l’iter legislativo possa essere più rapido e meno contingentato rispetto alla Camera. Tuttavia, alcune voci nei circoli parlamentari suggeriscono che questa mossa possa essere stata influenzata da alcuni membri chiave della maggioranza, in particolare Ignazio La Russa, attuale presidente del Senato, e Alberto Balboni, membro di spicco di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni.

La ministra Elisabetta Casellati, artefice della riforma, ha assicurato che il disegno di legge verrà presentato in Parlamento la prossima settimana e ha negato che la priorità data al Senato sia una scelta politica. Ha anche garantito che sarà inserito un emendamento sulla legge elettorale relativo al premio di maggioranza.

Tuttavia, questa mossa ha scatenato l’ira delle opposizioni, che temono che il cambio di sede per la discussione possa rappresentare un compromesso tra il Premierato e l’autonomia differenziata, un’altra riforma di grande importanza attualmente in discussione al Senato. Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico, ha sottolineato che questa decisione sembra confermare un accordo tra Fratelli d’Italia e la Lega sulla riforma, mentre Peppe De Cristofaro di Avanti Italia ha definito queste questioni “rilevanti per il Paese” e ha avvertito contro il rischio di compromessi.

L’opposizione ha chiesto la convocazione urgente della conferenza dei capigruppo della Camera per chiarire il motivo di questo improvviso cambiamento di sede per la discussione sulla riforma del Premierato. Molti ritenevano che l’elezione diretta del premier sarebbe stata discussa prima alla Camera in alternanza con l’autonomia differenziata, ma questa decisione ha sollevato dubbi e preoccupazioni sia tra le opposizioni che all’interno della coalizione di governo.

Alcuni ritengono che la premier Meloni stia cercando di prendere il controllo del dossier delle riforme in prima persona, seguendo la sua dichiarazione di “fidarsi solo della sua coscienza e interessarsi solo al giudizio degli italiani”. Questo potrebbe essere una mossa in linea con la sua recente presa di decisioni in merito all’accordo con l’Albania sulla gestione dei migranti, che ha causato tensioni tra Fratelli d’Italia e la Lega.

Inoltre, si è notato che le tensioni all’interno della coalizione di centrodestra sono ancora vive, come dimostrano le rivalità tra Fratelli d’Italia e la Lega sull’autonomia differenziata. La Legge Calderoli, volta a disciplinare l’autonomia differenziata, è vicina all’approvazione al Senato, e Fratelli d’Italia cerca di accelerare l’iter della riforma del Premierato per ottenere il primo via libera prima delle elezioni europee.

In sintesi, la discussione sulla riforma del Premierato ha preso una svolta inattesa con il suo avvio al Senato anziché alla Camera, suscitando controversie e preoccupazioni tra le forze politiche in Italia. La decisione è stata interpretata come un tentativo della premier Meloni di assumere un ruolo più centrale nella gestione delle riforme, alimentando le tensioni all’interno della coalizione di centrodestra. Gli sviluppi futuri saranno seguiti con attenzione poiché questa riforma è destinata a influenzare il sistema politico italiano.