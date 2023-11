ROMA – L’assessore all’Agricoltura e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, ha visitato questa mattina il “Birrificio Montecassino” all’interno delle Tenute Abbaziali di Montecassino. Il Birrificio Montecassino di recente ha ottenuto il secondo posto al Premio Nazionale Cerevisia 2023, risultando l’unico birrificio del Lazio ad approdare alle fasi finali dell’importante competizione.

«Ho ritenuto doveroso – ha spiegato l’assessore Righini – conoscere da vicino un’azienda d’eccellenza del nostro territorio capace di coniugare al meglio modernità e tradizione. La Birra di Montecassino è ritenuta infatti la prima birra d’Abbazia d’Europa è aver saputo riportarla ai suoi antichi splendori è senza dubbio degno di nota e di attenzione da parte dell’amministrazione regionale».

«La produzione di birre artigianali – ha continuato Righini – è un fenomeno in costante aumento nella regione ed è per questo che auspico che al più presto possa nascere un consorzio finalizzato ad attivare un sistema di filiera che possa portare enormi benefici all’intero settore. Penso, solo per fare un esempio, alla necessità di costruire nel Lazio, utilizzando i fondi del Pnrr, il primo maltificio agricolo visto che ad oggi la maggior parte delle attività sono costrette ad arrivare fino in Puglia per utilizzare questo servizio con un notevole aumento dei costi di produzione dovuto al trasporto».

L’assessore Righini, insieme al consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Daniele Maura, al termine della visita, hanno consegnato a Daniele Miri, titolare del Birrificio Montecassino, una targa della Regione Lazio.