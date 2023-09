Il vicepremier e ministro italiano Matteo Salvini ha tenuto una discussione di aggiornamento con il suo omologo francese Clément Beaune riguardo alla situazione al Frejus. I ministri hanno concordato sulla decisione di evitare, almeno in questa fase, la chiusura del Traforo del Monte Bianco, la cui programmazione lavori era fissata dal 4 settembre al 18 dicembre. Questo accordo è stato annunciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’intesa raggiunta dai due ministri prevede che il Traforo del Monte Bianco non sarà chiuso a partire da lunedì. I lavori di manutenzione saranno riprogrammati indipendentemente dalla riapertura del Frejus. È probabile che la nuova data per i lavori venga spostata al settembre del 2024. Tuttavia, la decisione formale in merito spetterà alla Conferenza intergovernativa che è prevista per lunedì.

Questa decisione rappresenta un impegno congiunto tra l’Italia e la Francia per minimizzare i disagi per i cittadini e per assicurare una gestione efficiente delle infrastrutture chiave, tenendo conto delle esigenze di entrambi i paesi.