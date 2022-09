ROMA – “Nei primi 6 mesi del 2021 il Lazio ha aumentato del 167% la potenza installata di fotovoltaico al 2020 (rapporto ANIE Confiundustria) e si colloca come prima regione in termini di crescita. Il Piano energetico regionale presentato a luglio punta all’affrancamento delle fonti fossili: obiettivo 100% rinnovabili nel 2050. Per un nuovo modello di sviluppo green su cui la Regione ha già programmato oltre 2 miliardi di investimento”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.