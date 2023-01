In data 13 dicembre l’A.C.O.P. Nazionale, Associazione Coordinamento Ospedalità Privata, presieduta dall’On. Prof. Michele Vietti, ha rinnovato lo scorso 13 dicembre le cariche dell’A.C.O.P. Sede Regionale del Lazio. Nell’occasione sono stati nominati Presidente il Dr. Tullio Ciarrapico, Vice Presidente il Dr. Massimo Miraglia e direttore il Dr. Alessandro Castellana. I neonominati vertici regionali dell’ACOP hanno immediatamente preso contatto con l’Assessore della Sanità e Integrazione Sociosanitaria, On. Alessio D’amato, con la Direzione Assessorile e con le Dirigenze delle diverse Aree dell’Assessorato per rappresentare quelle che sono le maggiori criticità che necessitano di urgenti interventi risolutivi quali: un incremento dei budget e delle tariffe, non aggiornate da numerosi anni, ormai inadeguate per coprire i costi sostenuti dalle strutture sanitarie, divenute drammaticamente insufficienti dopo l’esplosione dei costi collegati al caro energia; l’adeguamento e la revisione del sistema di finanziamento a funzioni dei servizi ospedalieri con elevati costi d’attesa quali l’Emergenza – Urgenza e le Terapie Intensive; la revisione dei meccanismi di incentivazione del parto naturale e di disincentivazione del parto cesareo nell’area Materno Infantile; una maggiore incentivazione per quelle strutture che erogano prestazioni ospedaliere ad alta complessità sia a cittadini residenti nella nostra Regione che ha cittadini provenienti da altre regioni; la necessità di intervenire sulle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e per il rilascio/rinnovo degli accreditamenti ad oggi troppo lunghe; un maggiore coinvolgimento delle strutture territoriali private accreditate nel potenziamento dei servizi di prossimità al cittadino quale l’A.D.I.