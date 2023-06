La campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2023” riprenderà il 25 giugno, come parte del progetto più ampio chiamato “Banca del Cuore”. Nel corso dei prossimi 6 mesi, da giugno a novembre, un camion appositamente allestito visiterà oltre 26 città italiane per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiologico completo e gratuito. Ogni partecipante riceverà un BancomHeart personale contenente i propri dati e i risultati degli esami.

Il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore si impegna da tempo nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e ora offre gratuitamente agli individui screening cardiologici volti a ridurre i principali fattori di rischio. L’obiettivo è aiutare le persone a scoprire eventuali problemi cardiologici che potrebbero essere ancora sconosciuti e non evidenti nel proprio sistema cardiovascolare.

Durante la permanenza del camion nelle varie città, si terranno anche dibattiti e incontri sul tema della prevenzione delle malattie cardiovascolari rivolti ai clinici. Questo progetto, chiamato Banca del Cuore, è stato ideato da Michele Gulizia e coordinato dal Settore Operativo Autonomo “Banca del Cuore” della Fondazione per il Tuo Cuore.

A tutti i partecipanti al camion verrà consegnata una BancomHeart personale, una scheda unica al mondo che consente l’accesso 24 ore su 24 ai propri dati come l’elettrocardiogramma, i valori della pressione arteriosa, le patologie sofferte, le terapie assunte, gli stili di vita adottati e tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Questi dati saranno custoditi in una “cassaforte” virtuale accessibile tramite una password segreta nota solo all’utente. In questo modo, le persone potranno connettersi dalla propria località, in Italia o all’estero, alla “Banca del Cuore” per consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo desiderano o metterli a disposizione del proprio medico curante o di un Pronto Soccorso in caso di emergenza sanitaria.

Questa iniziativa, promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai-Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI fin dal suo inizio nel 2017.