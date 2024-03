In Italia, tra 5,5 e 7,6 milioni di edifici, sia pubblici che privati, considerati in condizioni energetiche scadenti, dovranno essere riqualificati in pochi anni, secondo le stime fornite da Fillea Cgil e Unimpresa. Questo segue l’approvazione della Direttiva europea sulle case green, che mira a ridurre le emissioni di gas serra e il consumo di energia per raggiungere lo zero emissioni entro il 2050.

Secondo Unimpresa, la spesa prevista per ristrutturare tre abitazioni su cinque ammonta a 270 miliardi di euro. Tuttavia, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, avverte che alcuni obiettivi fissati al 2030 e al 2040 sono difficili da raggiungere per l’Italia, data la presenza di immobili datati e la proprietà diffusa. Suggerisce quindi una scala di priorità degli interventi, che vanno dalle pompe di calore al doppio vetro, con una programmazione accurata.

Le critiche alla direttiva non mancano: Confedilizia chiede miglioramenti nel testo, mentre il Codacons evidenzia i costi elevati degli interventi di riqualificazione energetica, che possono oscillare tra 35.000 e 60.000 euro ad abitazione. Sunia, il sindacato degli inquilini, richiede politiche di sostegno per le famiglie meno abbienti.

Tuttavia, ci sono anche voci favorevoli: l’europarlamentare del Pd, Patrizia Toia, sostiene che i benefici saranno visibili sulle bollette energetiche e sulla salute, oltre a contribuire al rilancio dell’edilizia e dell’artigianato. Per Benedetta Scuderi dei giovani Verdi europei, la direttiva avvia una transizione ecologica giusta, mentre Assoimmobiliare sottolinea che la transizione green del patrimonio immobiliare è un percorso ineludibile.