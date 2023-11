Il Palazzo Chigi si anima inaspettatamente nel pomeriggio con una convocazione che sorprende tutti, ministri compresi. Giorgia Meloni, insieme a Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Marina Calderone, richiama le parti sociali per discutere della legge di Bilancio, già in corso e precedentemente considerata al sicuro da intromissioni esterne. La mossa provoca l’ira di Cgil e Uil, che avevano programmato uno sciopero contro la manovra nelle Regioni settentrionali per il giorno successivo.

La convocazione del tavolo sindacale, originariamente fissato per il giorno seguente, viene rimandata a martedì mattina dopo una richiesta formale. Parallelamente, Matteo Salvini, da giorni coinvolto in una disputa con i sindacati sui blocchi nei trasporti, minaccia nuovamente la precettazione per il previsto sciopero di 24 ore annunciato per lunedì.

L’incontro suscita interpretazioni varie tra i partiti e negli ambienti politici. La lettera di convocazione menziona la “Legge di Bilancio” e “varie ed eventuali”, suscitando curiosità e speculazioni. Alcuni sperano scherzosamente che la convocazione non nasconda “cattive notizie”. Tuttavia, fonti governative scommettono su “buone notizie”, ipotizzando finanziamenti aggiuntivi per le priorità della manovra dopo il confronto con le parti sociali.

Durante un intervento al Senato, Meloni sottolinea i positivi risultati occupazionali, ironizzando sull’attività sindacale “curiosamente contenuta” negli anni di stagnazione salariale e diminuzione dell’occupazione. La leader di Fratelli d’Italia suggerisce che la convocazione potrebbe portare a risorse aggiuntive per aspetti cruciali della legge di Bilancio.

La polemica con i sindacati si amplifica con Salvini, che, in una mossa politica strategica, sfida apertamente gli scioperi nel settore dei trasporti. L’atteggiamento dei sindacati viene criticato, ma la Cisl conferma la sua disponibilità al tavolo sindacale, mentre Confindustria sarà rappresentata non dal presidente Bonomi, ma dal direttore generale.

L’incontro posticipato potrebbe anche offrire una soluzione alla controversia sulle pensioni dei dipendenti pubblici, specialmente per il personale sanitario. Meloni suggerisce una revisione della normativa per evitare penalizzazioni ai lavoratori con anzianità contributiva elevata.

Il governo si impegna a lavorare intensamente per presentare una soluzione al tavolo sindacale, che sarà poi tradotta in un emendamento alla legge di Bilancio. Nonostante alcune modifiche proposte da FDI, la maggioranza mantiene la linea del “zero emendamenti”, rispettando il precedente diktat. La complicata stesura della legge, che ha già subito 34 revisioni, continua a essere un tema centrale nei dibattiti parlamentari.