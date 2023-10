In risposta alla crescente tensione in corso in Medio Oriente, il Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si riunirà questa mattina, coinvolgendo i vertici delle agenzie di intelligence e delle forze di polizia italiane. L’obiettivo di questa riunione è l’analisi delle implicazioni della situazione in corso nella regione.

Inoltre, questo pomeriggio alle 14, il Ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, presiederà un incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza a Firenze. Queste riunioni mirano a coordinare la risposta dell’Italia e ad affrontare le questioni legate alla sicurezza e all’ordine pubblico alla luce degli sviluppi in corso in Medio Oriente.