Una rivolta senza precedenti coinvolge oltre 800 funzionari pubblici americani ed europei in un “documento transatlantico” denunciando le gravi violazioni del diritto internazionale attribuite a Israele nella risposta militare a un attacco di Hamas a Gaza. I firmatari, che restano anonimi, accusano Israele di operazioni militari senza limiti, causando migliaia di morti civili e minacciando una “lenta morte per fame” attraverso il blocco degli aiuti. Il documento sottolinea il rischio di contribuire a gravi violazioni del diritto internazionale, del diritto di guerra e persino a pulizia etnica o genocidio. L’iniziativa è stata certificata da media di prestigio come la Bbc e il New York Times, rivelando un livello di dissenso raramente visto nella politica estera. Il documento punta principalmente all’amministrazione di Joe Biden e ai governi europei alleati, colpevoli di offrire sostegno a Israele senza vere condizioni o responsabilità. La rivolta esorta urgentemente i governi americano ed europei a cambiare approccio e a smettere di giustificare le azioni d’Israele come autodifesa razionale.