I sindaci di diverse città francesi hanno organizzato un raduno oggi a mezzogiorno di fronte ai municipi per denunciare l’ondata di violenze urbane, anche se si osserva un netto calo di tali episodi. L’Associazione dei Sindaci di Francia (AMF) ha invitato la popolazione a partecipare a una “mobilitazione civica dei cittadini per il ripristino dell’ordine repubblicano”, poche ore dopo l’attacco violento alla casa del sindaco di Hay-les-Roses, a sud di Parigi, con un’auto-ariete. Durante la fuga, la moglie e uno dei figli del sindaco sono rimasti feriti. Gli autori di questo gesto sono attualmente ricercati nell’ambito di un’inchiesta per tentato omicidio.

Dopo cinque notti di scontri, saccheggi e violenze, la situazione è tornata alla calma sul terreno, con un numero di 157 fermi contro i più di 1.300 di tre notti fa e i 400 di ieri. Non sono state segnalate gravi incidenti o scontri violenti. È stato tuttavia segnalato il decesso di un vigile del fuoco di 24 anni mentre combatteva un incendio appiccato ai veicoli di un parcheggio sotterraneo, anche se al momento non si sa se ciò sia collegato alle violenze urbane.

Nonostante la diminuzione delle violenze urbane, i sindaci hanno deciso di organizzare questo raduno per ribadire la necessità di ripristinare l’ordine repubblicano e per mostrare solidarietà al sindaco di Hay-les-Roses e alla sua famiglia, vittime di un attacco violento. L’evento mira anche a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di una mobilitazione civica per contrastare questi episodi di violenza e garantire la sicurezza nelle città francesi.