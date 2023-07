Proteste e violenze continuano a scuotere la Francia dopo l’uccisione del giovane Nahel Merzouk da parte della polizia a Nanterre, nella periferia parigina. Gérald Darmanin, ministro degli interni francese, ha affermato che la quinta notte di proteste è stata più tranquilla grazie all’intervento risoluto delle forze dell’ordine. Gli scontri si sono verificati a Parigi, sulla zona degli Champs Elysées, a Marsiglia, Lione, Nizza e Rennes. Secondo il ministero dell’Interno francese, sono stati effettuati 719 arresti a seguito dei disordini nella notte appena trascorsa. La rivolta ha coinvolto anche la Svizzera, dove sono stati segnalati incidenti e saccheggi nel centro di Losanna.

I manifestanti coinvolti sono dinamici, collegati e spesso molto giovani, secondo le autorità. Il ministro Darmanin ha dichiarato che l’età media delle persone fermate è di 17 anni. Alcuni di loro sono già comparsi davanti ai tribunali nella regione parigina. Tra i manifestanti vi sono studenti delle scuole superiori, giovani in formazione professionale, baristi e giovani appena maggiorenni, molti dei quali senza precedenti penali.

La tensione in Francia rimane estremamente alta. Ieri sono stati celebrati i funerali di Nahel, senza incidenti, ma con grande commozione nella moschea, dove migliaia di persone hanno chiesto “giustizia per Nahel”. Il presidente Emmanuel Macron ha rinviato la sua visita di stato in Germania e ha deciso di restare in Francia nei prossimi giorni. Nel frattempo, sono stati inviati carri armati, elicotteri e unità speciali della GIGN a Marsiglia e Lione, le due città che hanno subito maggiormente la violenza degli incidenti. Il ministro Darmanin ha assicurato che sono stati impiegati mezzi enormi senza lasciare le altre zone scoperte. Tuttavia, non è stato dichiarato un coprifuoco, nonostante le richieste di molti. A Parigi e nella regione dell’Ile-de-France, si spera che la situazione si calmi dopo una serata relativamente più tranquilla rispetto alla precedente. Tuttavia, a Lione, le autorità locali hanno definito le violenze delle ultime 48 ore come “senza precedenti”. A Marsiglia, dove la battaglia nel centro città e al Vecchio Porto ha infiammato per ore, con centinaia di incendi, i mezzi pubblici sono già fermi. Il Comune ha chiesto ai gestori di monopattini e biciclette in affitto di rimuoverli dalle strade per evitare che vengano incendiati. Un aereo da ricognizione sorvolerà la città per tutta la notte per segnalare alle forze di terra la posizione degli incidenti.