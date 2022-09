ROMA- Importante intervento chirurgico all’ospedale San Camillo di Roma. E’ stato reimpiantato un braccio amputato per un incidente sul lavoro ad un uomo di 63 anni. A operare il paziente con tecniche all’avanguardia e un approccio multiprofessionale, è stato il medico Nicola Felici. L’operazione è avvenuta presso il nosocomio romano lo scorso 7 settembre.

Il paziente era arrivato all’ospedale San Camillo in condizioni molto critiche con una grave emorragia e la situazione si era aggravata per il fatto che fosse già sottoposto a una cura a base di farmaci anticoagulanti. Il personale del Pronto Soccorso, dopo averlo stabilizzato, ha immediatamente rilevato la necessità di trasferirlo in sala operatoria. L’intervento è durato circa 4 ore. L’uomo è stato operato con una tecnica di microchirurgia avanzata, in cui è stato completato il reimpianto dell’arto. il direttore generale dell’azienda ospedaliera San Camillo- Forlanini, Narciso Mostarda, ha così commentato: “Ringrazio tutto il personale che ha permesso di completare, nei tempi adeguati e con accuratezza clinica, questo intervento di elevata complessità. In particolare la reattività e la cura dei dettagli di chi lavora al Pronto Soccorso è stata determinante, dimostrando che si tratta di una struttura dotata di efficienza ed efficacia. La nostra azienda ospedaliera si conferma all’avanguardia grazie a un approccio integrato che assicura connessioni funzionali tra tutte le strutture che operano in piena sincronia e sinergia”.