ROMA- Continuano i cantieri in VIII Municipio e oggi siamo in piazzale dei Caduti della Montagnola dove è cominciata la riqualificazione di questa piazza monumentale dedicata a uno degli appuntamenti più importanti della storia della Resistenza a Roma e nel nostro Paese. Nel 2023 si celebreranno gli ottant’anni di questa battaglia che ha generato quel processo di costruzione della nostra democrazia e della nostra libertà e stiamo finalmente riqualificando questa piazza così bella e importante per tornare a renderla uno spazio pubblico per tutta la comunità. Abbiamo cominciato con il massimo dell’attenzione per fare in modo che gli stralci dei lavori non interdicano tutta la piazza, e così continui a vivere anche durante questo periodo di interventi. I lavori stanno andando avanti e nella prossima Primavera finalmente potremo inaugurarla in questa nuova veste riqualificata, con spazi verdi più agibili e più spazio per la pedonalità delle persone. Finalmente siamo pronti a celebrare un appuntamento così importante per la nostra storia nazionale, per la nostra libertà e per la nostra democrazia”.

Così in un video su Facebook il presidente del Municipio Roma, VIII, Amedeo Ciaccheri che questa mattina ha effettuato un sopralluogo in piazzale dei Caduti della Montagnola dove sono iniziati pochi giorni fa i lavori di riqualificazione della piazza.