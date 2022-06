ROMA- “Domani mattina renderò omaggio al cimitero Flaminio alla tomba di Enrico Berlinguer in occasione della ricorrenza per la sua scomparsa avvenuta l’11 giugno 1984 e raccogliendo l’invito del senatore Ugo Sposetti che sarà presente per l’occasione. Berlinguer, di cui ricorre quest’anno il centenario dalla nascita, è stato un grande italiano, uno statista che ha lavorato sempre per la pace, il progresso e la prosperità”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.