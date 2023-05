Riceviamo e pubblichiamo il verbale di riunione sul tavolo di confronto tra Roma Capitale e Cgil Cisl Uil e le rispettive Federazioni di Categoria relativamente alla gestione del servizio scolastico integrato: “Il 12 maggio si è riunito il tavolo di confronto tra amministrazione capitolina, rappresentata dal Capo gabinetto Alberto Stancarelli, dall’assessore alla Scuola, Claudia Pratelli e il direttore del dipartimento Scuola, lavoro e formazione, Antonella Caprioli e le rappresentanze sindacali confederali e di categoria relativamente alla gestione del servizio scolastico integrato. L’amministrazione di Roma capitale ha comunicato di voler proseguireil percorso per arrivare a una gestione diretta del servizio scolastico integrato attraverso lo strumento dell’ in house. L’amministrazione, inoltre, comunica di aver svolto positivamente le interlocuzioni necessarie a garantire la continuità del servizio attraverso una proroga nelle more delle nuove determinazioni che verranno assunte. In tale contesto l’ente si impegna a avalutare, nel confronto con le OO.SS, tutti gli strumenti normativi e contrattuali per garantire il passaggio dei lavoratori della Multiservizi interessati senza soluzione di continuità, ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile, con il mantenimento di tutti i diritti economici e normativi. A tale proposito le OO.SS specificano che il passaggio senza soluzione di continuità dovrà riguardare tutto il personale, operaio e amministrativo, riconducibile alle attività di servizio global service e che dovrà in ogni caso avvenire attraverso le procedure previste dall’articolo 2112 del Codice civile. il tavolo di confronto verrà convocato ogni 15 giorni a partire dalla data odierna”.