ROMA- “Aperta due giorni fa e già con i problemi tipici dei trasporti romani. Sulla linea ferroviaria Vigna Clara-San Pietro-Ostiense, che ha inaugurato il 12 giugno scorso, ci sono già i primi treni cancellati, come la corsa odierna delle ore 14.50 che è saltata, con grande stupore da parte di pendolari e turisti che, con fiducia, intendevano usufruire della nuovissima tratta e che invece hanno dovuto attendere un’altra intera ora prima di poter prendere il convoglio successivo”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini “Eppure – prosegue – l’inaugurazione in pompa magna dell’altro giorno ha visto partecipare tutti i massimi vertici del PD romano e non solo, tronfi e pronti a tagliare il nastro, dopo trentadue anni di attesa, quando magari qualche giorno per definire gli ultimi dettagli non avrebbe fatto male, onde evitare figuracce come questa. Tra l’altro la stazione necessita di parcheggi, di diverse opere infrastrutturali che potrebbero renderla più funzionale e di collegamenti strategici da e per la struttura all’interno dello stesso quartiere. Del resto – conclude Giannini – non potevamo aspettarci di più dagli eredi di quello stesso schieramento che proprio tre decenni fa inaugurò la stazione con tutte le criticità del caso e che ora, facendo finta di nulla, con spavalderia si prende anche i meriti per la riapertura”.