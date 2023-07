ROMA- Dopo lunghi anni di mobilitazioni delle lavoratrici e dei lavoratori, oggi in Campidoglio si è votata una delibera che supera finalmente la gara a doppio oggetto e che prevede l’internalizzazione di migliaia di lavoratrici e lavoratori attraverso una società in-house per l’appalto Global Service gestito da Roma Multiservizi.

Una scelta che va verso la direzione giusta e che spazza via il massimo ribasso in materia di appalti, pone al centro il lavoro di qualità e i diritti di chi ogni giorno attraverso il proprio operato, eroga servizi utili e indispensabili per tutta la cittadinanza di Roma Capitale.

Auspichiamo che in tempi brevi venga dato seguito alle indicazioni fornite dalla delibera d’indirizzo e che si producano gli atti amministrativi conseguenti per salvaguardare la continuità del servizio e il buon esito dell’operazione societaria.

Un risultato importante frutto della lotta dei lavoratori e delle lavoratrici che in questi anni non si sono mai arresi reclamando dignità per il proprio lavoro e riempiendo luoghi e piazze al grido di “internalizzazione unica soluzione”.

“Vigileremo per rendere operativa la delibera quanto prima affinché si possa finalmente chiudere questa lunga fase vertenziale che porterà sicuramente ad una migliore qualità del lavoro e dei servizi e non esiteremo nel sollecitare il Comune di Roma Capitale a dare seguito al confronto nel merito già avviato” dichiarano le Organizzazioni Sindacali Filcams, Fisascat e Uiltrasporti di Roma e Lazio.