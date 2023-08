ROMA – “La Regione Lazio sarà protagonista dei grandi eventi che attendono la Capitale: Maratona 2024, Giubileo 2025 e Expò 2030. Questo grazie all’azione del Consiglio regionale che sta svolgendo con successo un ruolo importante ed attivo nel reperimento delle risorse da investire e nella conseguente programmazione”.

E’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale del Lazio Daniele Sabatini. “Nonostante le difficoltà economiche che sono sotto gli occhi di tutti e che ci hanno visto in questi primi mesi impegnati soprattutto nel riassetto dei conti, la Giunta Rocca ha inteso dare segnali concreti di attenzione e di partecipazione alla fase organizzativa di questi eventi, essenziali per lo sviluppo di tutta la Regione, anche recuperando i ritardi del passato e acquisendo un ruolo da protagonisti nelle relative cabine di regia. Ma è stato soprattutto in Consiglio regionale che si è lavorato per trovare le risorse da investire. E ieri, con l’approvazione dell’Assestamento di Bilancio 2023/2025 sono arrivate le prime importanti risposte, al di là della struttura meramente tecnica della legge”.

“Infatti – prosegue Sabatini – grazie al lavoro di tutto il Consiglio regionale, e del gruppo di Fratelli d’Italia in modo particolare che sta guidando l’azione dell’Amministrazione, siamo riusciti a reperire risorse economiche utili a promuovere questi grandi eventi, come la Maratona di Roma del prossimo anno, e da destinare anche a tutte quelle attività propedeutiche a sostenere la candidatura di Roma ad Expò 2030. Da ultimo, ma non per ultimo, ci tengo a sottolineare la massima soddisfazione per le somme stanziate in favore del Giubileo 2025 con l’obiettivo di estendere su tutto il Lazio, l’impatto che questo grande evento storico, culturale, turistico e religioso avrà sul nostro sistema economico. L’assestamento approvato ieri è un primo importante momento di questa nuova legislatura, che il Consiglio regionale ha voluto onorare con degli investimenti adeguati a sostegno della fase di ascolto, promozione e divulgazione sui territori, nella consapevolezza che il Giubileo, ma anche la Maratona ed Expò, non devono essere considerati eventi esclusivamente romani. Per ciò che riguarda il Giubileo non possiamo dimenticare Viterbo che è stata sede papale nei secoli passati, così come le altre province che dovranno beneficiare a pieno titolo dell’indotto economico che questi eventi produrranno”.

“Ora il lavoro di programmazione e organizzazione– conclude il capogruppo FdI– continuerà nelle commissioni consiliari: per ciò che riguarda soprattutto il Giubileo ed Expò questo lavoro si svolgerà nelle commissioni speciali che abbiamo voluto istituire proprio per evidenziare l’esigenza di concentrare sui due eventi la massima attenzione e tutte le necessarie energie”.