RONCIGLIONE (Viterbo) – Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha inaugurato Ronciglione Hub, uno spazio progettato da giovani e per i giovani che trasformerà l’ex sede della Protezione Civile in un luogo di ritrovo, un’area completamente rinnovata a disposizione dell’intera comunità. Crocevia della natura e del fascino della Tuscia, Ronciglione, nel cuore del centro storico, mette così a disposizione una nuova struttura per i giovani promossa dalla Regione Lazio che, nel pieno rispetto delle nuove norme anti-Covid, vuole rilanciare il territorio e dare opportunità di aggregazione nel segno della sicurezza e della bellezza.

All’inaugurazione erano presenti il Sindaco di Ronciglione, Mario Mengoni, il Presidente di Juppiter, Salvatore Regoli, la Responsabile “Ronciglione Hub”, Daniela Sangiorgi e la Responsabile attività ragazzi speciali “Ronciglione Hub”, Gabriella Polidori, l’Assessore regionale alle Politiche sociali, Alessandra Troncarelli, il Delegato del Presidente alle Politiche Giovanili, Lorenzo Sciarretta e il consigliere regionale, Enrico Panunzi.

“La battaglia sanitaria è stata vinta grazie alla scienza che ci ha dato gli strumenti per combatterla. C’è un’altra battaglia post pandemia che dobbiamo affrontare ed è quella della solitudine che non deve spegnere la speranza di potercela fare. Questo centro a Ronciglione è un simbolo molto importante, siamo qui per investire su due fattori: la qualità umana data dal lavoro e dal benessere, dall’associazionismo, dalle relazioni sociali e la qualità urbana che scaturisce da posti come questo hub, recuperato e restituito alla città. Qui a Ronciglione oggi nasce una cellula di vita e coesione sociale. Questo centro deve divenire punto di incontro e confronto. Noi, come Regione Lazio, investiamo nella scuola, nell’università e nel lavoro, ma anche sui giovani, sulla musica, sulla cultura, abbiamo aperto dieci ostelli per la gioventù e non ci fermeremo”, ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti nel corso dell’appuntamento.

La posizione stessa di Ronciglione e del nuovo Hub permettono allo spazio di essere un ottimo punto di partenza per godersi il Lago di Vico e la natura che lo abbraccia, ma anche per divertirsi al famoso Carnevale e agli storici Palii, quello delle Corse a Vuoto e quello delle barche. Inoltre, l’Hub potrà rappresentare un accogliente punto di sosta per coloro che percorrono la Via Francigena o i percorsi guidati enogastronomici della zona, ricchi di prelibatezze locali.

Tra le attività proposte dallo Spazio Ronciglione Hub, gestito dall’Associazione Giovanile Juppiter, visite guidate nei siti archeologici, artistici, storici, naturalistici ed enogastronomici; attività didattiche e laboratori; corsi di lingue, informatica, cucina e cucito; incontri e workshop; attività ludico-sportive, musicali, artistiche per la prevenzione e riduzione del disagio sociale (tra questi tornei di calcetto e beach volley, concerti e rassegne musicali, giochi in scatola, lettura di libri e fumetti, proiezione di film e di documentari). Nell’Hub sarà anche disponibile una piattaforma tecnologica gratuita per informazioni, servizi turistici per i giovani (14-35 anni) e per i pellegrini della Via Francigena. Sorgerà altresì nello Spazio uno Sportello Informagiovani.

“Oggi apriamo un altro immobile pubblico che rinasce grazie alle energie di una nuova generazione di ragazze e ragazzi. Questo luogo sarà per i giovani di Ronciglione un centro dove incontrarsi, conoscere, studiare e produrre cultura e dove diventare parte di un ecosistema di organizzazioni giovanili che stiamo sostenendo nel diventare protagonisti della ripresa culturale, economica e sociale della nostra regione”, ha concluso Lorenzo Sciarretta, Delegato alle Politiche Giovanili del Presidente della Regione Lazio.

Il progetto, rientrato in Itinerario Giovani, è finanziato dalla Regione Lazio con il sostegno economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo Spazio Ronciglione Hub è gestito in collaborazione con il Comune di Ronciglione.