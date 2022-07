La grave situazione climatica che stiamo vivendo in questo periodo sta determinando preoccupanti conseguenze per i territori.

In provincia di Viterbo, i due fiumi più importanti, il Marta e il Fiora sono quasi asciutti.

E’ in momenti come questi che ci si interroga su quali interventi possano essere fatti.

Applicare pratica e ragione in una simile contingenza significa sfruttare la circostanza che i fiumi sono quasi a secco per fare degli interventi a livello strutturale sui letti e sugli argini ed evitare, come successo in passato, gravi conseguenze come le ultime esondazioni.

In Regione, invece di ragionare su possibili candidature alle prossime elezioni politiche, dovrebbero sfruttare questo momento negativo ed intervenire in maniera positiva per risolvere delle situazioni che si trascinano da anni.

L’applicazione pratica di questo principio è stata approvata al Comune di Roma, dove Fratelli d’Italia ha sottolineato come l’attuale condizione possa trasformarsi in “un’opportunità da cogliere per il rilancio e la valorizzazione del Tevere”.

Una proposta definita “resiliente” che punta ad una grande azione di bonifica e di dragaggio del fiume: un’operazione che in condizioni normali avrebbe insormontabili difficoltà tecniche. Aspettiamo segnali anche per la Tuscia.