In merito all’operazione “Industria della droga” condotta a Civita Castellana dai Carabinieri

della provincia di Viterbo nel territorio di Civita Castellana intendo complimentarmi per il

lavoro meticoloso e puntuale che gli uomini dell’Arma hanno svolto in questo periodo.

Da quello che si apprende a mezzo stampa infatti si tratta di una operazione che ha richiesto tempo, approfondimento e professionalità, tutte qualità che riscontriamo costantemente nelle nostre forze dell’ordine che operano ogni giorno a difesa dei nostri territori, dei nostri cittadini e delle nostre comunità.

Rinnovo pertanto ai militari che hanno svolto questa delicata operazione e all’intero

Comando provinciale di Viterbo la mia gratitudine personale ed istituzionale certo che

risultati come questo mettano sempre più in sicurezza la nostra provincia e tutti noi”.

Lo dichiara in una nota l’on. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente,

Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.