ROMA – “Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 1,6 miliardi di euro per gli interventi previsti dal PNRR e dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari, provenienti dal Fondo per le Opere Indifferibili.

L’ulteriore assegnazione delle risorse sarà impiegata per far fronte all’aumento dei prezzi dei materiali e al caro energia.

Ancora una volta, il Governo Meloni dimostra di muoversi con pragmatismo per ultimare i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonostante l’aumento dei costi sopracitati.

Si tratta di un’ottima notizia per tutti i cittadini e per la crescita della nostra Nazione.”

Lo dichiara Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.