“Con grande soddisfazione annuncio l’approvazione dello stanziamento di 5 milioni di euro per il recupero di Palazzo Chigi Albani, il più importante patrimonio architettonico di Soriano nel Cimino.

Desidero ringraziare il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per aver avallato questo fondamentale contributo che andrà ad impattare positivamente nella nostra Provincia.

L’interesse del Ministro per questo gioiello architettonico è nato durante la sua visita dello scorso ottobre, in occasione della Sagra delle Castagne. Nel corso di quella giornata, ho avuto il piacere di accompagnarlo, insieme al Sindaco Roberto Camilli, agli assessori e agli esponenti della maggioranza, per mostrargli la bellezza di questo manufatto e per evidenziare lo stato attuale della struttura.

È di oggi la splendida notizia che la Conferenza Stato-Regioni ha approvato questo fondamentale finanziamento. Si tratta non soltanto dell’ennesimo segnale di vicinanza e interesse del Governo Meloni verso la Tuscia, ma anche un importante passo avanti per il recupero e la valorizzazione del centro storico di Soriano nel Cimino. Palazzo Chigi Albani è infatti un elemento distintivo che rende Soriano uno dei luoghi più suggestivi della Provincia di Viterbo.

Il finanziamento, incluso nell’ambito del Piano strategico Grandi progetti beni culturali promosso dal Ministero della Cultura, sarà presto formalizzato attraverso un decreto ministeriale che sarà sottoposto alla valutazione della Corte dei Conti. Sono fiducioso che l’organo contabile e giurisdizionale dello Stato riconoscerà il valore e l’importanza di tale intervento, soprattutto dopo il pronunciamento positivo della Conferenza Stato-Regioni.

Ringrazio quindi il Ministro Sangiuliano e il Governo Meloni per l’impegno e la sensibilità che continuano a dimostrare nei confronti del nostro territorio. Questo ennesimo finanziamento rappresenta una grande opportunità per preservare e valorizzare il nostro ricco patrimonio storico e culturale”

Lo dichiara in una nota l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.