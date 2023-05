L’Esercito italiano oggi celebra i suoi 162 anni. Dal 1861 ad oggi, donne e uomini in divisa dimostrano ogni giorno con il loro senso del dovere, con il loro spirito di servizio e con il loro sacrificio quanto abbiano a cuore il destino della Nazione.

Sono grato a tutti i membri dell’Esercito per quel che fanno in Italia e dall’estero: donne e uomini in divisa sono un esempio encomiabile di amor di Patria. Con le loro gesta hanno onorato – e non smettono di farlo – il Tricolore e la nostra Repubblica.

Sono orgoglioso di loro: le loro attività in Italia e quelle svolte all’estero per promuovere la pace e la sicurezza incarnano il più nobile spirito di eroismo e generosità. Il mio pensiero va a tutti i militari uccisi in missione. L’Italia è fiera di voi e non vi dimenticherà.

Mauro Rotelli

Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera dei Deputati