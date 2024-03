“Congratulazioni al Presidente Marco Marsilio per la sua storica riconferma alla guida dell’Abruzzo. Questa vittoria è un segnale forte e chiaro da parte dei cittadini, che hanno premiato il buongoverno di centrodestra degli ultimi cinque anni.

La rielezione di Marco Marsilio dimostra il riconoscimento del lavoro svolto e della visione lungimirante che ha guidato la Regione.

Il Presidente Marsilio ha dimostrato capacità di leadership, impegno e dedizione nel servizio alla comunità abruzzese. La sua riconferma è un incoraggiamento per continuare sulla strada di un governo di centrodestra che vede in Fratelli d’Italia la sua forza trainante.

Ancora una volta complimenti al Marsilio e la sua squadra per questo risultato storico, che porterà un futuro radioso per tutta la regione sotto la sua guida”.

Lo dichiara in una nota l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.