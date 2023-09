“Con l’approvazione, senza voti contrari, della proposta di legge costituzionale oggi alla

Camera dei Deputati, l’attività sportiva entra definitivamente all’interno della Costituzione

Italiana.

Si tratta di una decisione fondamentale, che testimonia la volontà del Governo e del

Parlamento di promuovere una vita sana e attiva per tutti i cittadini, con una modifica avrà un

impatto positivo sulla salute e sul benessere degli italiani.

Con la modifica dell’Articolo 33 della Costituzione si riconosce infatti ‘il valore educativo,

sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme’,

ricordando quindi quelli che sono i valori educativi dello sport e la sua principale funzione

sociale, intesa come momento di condivisione e integrazione, anche grazie all’operato del

Governo nella sua attività di riqualificazione dei centri sportivi delle zone più fragili della

nostra nazione, fondamentali per la formazione e il benessere della comunità”.

Lo dichiara in una nota l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente,

Territorio e Lavori Pubblici della Camera.