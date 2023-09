Una tragedia ha scosso Rotterdam, nei Paesi Bassi, quando uno studente di 32 anni ha aperto il fuoco in due diverse occasioni, lasciando dietro di sé tre vittime. Le sparatorie sono avvenute in una residenza privata e in un ospedale universitario. Le vittime includono una donna di 39 anni, sua figlia di 14 anni e un insegnante di 43 anni.

Al momento, il movente dietro queste sparatorie è ancora sconosciuto, e l’aggressore è stato arrestato dalla polizia. L’uomo era uno studente dell’ospedale e risultava già noto alle autorità per una condanna precedente legata a crudeltà sugli animali. Inizialmente, si era affermato che l’aggressore indossasse abbigliamento “da combattimento” ed era descritto come alto, con capelli neri e uno zaino. Tuttavia, al momento si crede che avesse solo un’arma da fuoco e non ci sono indicazioni di complici.

Il procuratore capo Hugo Hillenaar ha annunciato la collaborazione con la polizia dopo l’arresto dell’aggressore. La comunità di Rotterdam è sotto shock a causa di questi tragici eventi, mentre le indagini continuano per scoprire i dettagli dietro queste sparatorie e il motivo che ha spinto l’uomo a compiere tale atto di violenza.