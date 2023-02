I giudici della settima penale di Milano si sono ritirati in camera di consiglio per emettere la sentenza nel processo sul caso Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati.

Due soli al momento gli imputati presenti: l’ex showgirl Marysthell Polanco e Simonetta Losi, la moglie del pianista di Arcore Danilo Mariani. Per Berlusconi, assolto in via definitiva nel processo Ruby e dai Tribunali di Roma e Siena in due filoni processuali del ‘ter’, l’aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 6 anni di reclusione e una confisca da oltre 10 milioni di euro, ossia del prezzo della presunta corruzione. Per Karima El Mahroug, che avrebbe incassato, secondo l’accusa, circa 5 milioni di euro, la Procura ha chiesto una condanna a 5 anni e una confisca da 5 milioni di euro. La difesa di Berlusconi, coi legali Federico Cecconi e Franco Coppi, ha chiesto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”. La tesi difensiva è che il leader di Fi ha sempre versato quel denaro alle giovani per risarcirle per la vita rovinata dallo scandalo mediatico.