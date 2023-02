“Con l’ennesima assoluzione, la terza, per il presidente Silvio Berlusconi si chiude questa vicenda processuale che per anni ha avvelenato il dibattito politico, gettando fango sul nostro leader e sul nostro gruppo politico”. Lo dichiara in una nota il deputato azzurro e vice presidente della Commissione Ambiente della Camera, Francesco Battistoni.

“La sentenza di oggi riafferma una verità processuale già emersa nelle precedenti sentenze sancite dai Tribunali di Roma e Siena e ribadisce ancora una volta la correttezza e l’onestà del presidente Berlusconi che mai è stata messa in dubbio. Sono certo – conclude Battistoni – che questa giornata sia per lui e per la sua famiglia un momento di grande felicità dopo anni così pesanti. Un sentimento al quale mi associo con profondo affetto”.