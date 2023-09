Una notizia di grande rilevanza nel mondo dei media: Rupert Murdoch, il magnate dei media di 92 anni, sta per lasciare il ruolo di presidente di Fox e News Corp. Sarà suo figlio, Lachlan Murdoch, a prendere le redini delle due società. Questa importante decisione è stata riportata dai media americani.

Nel mese di novembre, Rupert Murdoch passerà il testimone e sarà nominato presidente emerito di Fox e News Corp. In una nota rivolta al personale delle due società, Murdoch ha spiegato: “Per la mia intera vita professionale sono stato impegnato ogni giorno con le news e le idee e questo non cambierà. Ma questo è il momento giusto per me per assumere ruoli diversi.”

Questo passo indietro di Murdoch segna una transizione importante e rafforza la posizione di suo figlio Lachlan come suo successore. Rupert Murdoch è stato una figura di spicco nell’industria dei media, contribuendo a rivoluzionare il settore insieme ad altri influenti come John Malone, Ted Turner e Sumner Redstone.

La decisione di Rupert Murdoch giunge in un momento critico per il suo impero mediatico, con Fox e News Corp che cercano di adattarsi e posizionarsi per il futuro. Tuttavia, Murdoch ha espresso fiducia nelle prospettive delle sue aziende, affermando che “Le nostre aziende sono in salute. Le nostre opportunità superano le nostre sfide commerciali. Abbiamo tutti i motivi per essere ottimisti per i prossimi anni.”