Le autorità russe hanno annunciato di aver arrestato Darya Trepova, donna responsabile dell’attentato avvenuto a San Pietroburgo, dove ha perso la vita il giornalista Maksim Fomin, conosciuto anche come Vladlen Tatarsky. L’esplosione ha lasciato un bilancio di 32 feriti, di cui 10 si trovano in gravi condizioni. Le indagini per stabilire la matrice dell’attentato sono in corso, ma l’attenzione è concentrata sulla vittima: Tatarsky era un blogger militare ultranazionalista russo, in passato critico dei vertici militari russi, seguitissimo sui social con oltre mezzo milione di follower su Telegram. L’attentato potrebbe rivelare ulteriori fratture all’interno della cerchia ristretta del Cremlino e di Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo Wagner, vicino a Tatarsky, in quanto il bar in cui è avvenuto l’attentato apparteneva a Prigozhin. Secondo alcuni analisti, la dichiarazione di Prigozhin, il quale ha indicato come responsabile un gruppo di radicali russi anziché incolpare il regime di Kiev, è “strana”. L’attentato ha sollevato molti interrogativi sul ruolo di Tatarsky e Prigozhin sullo sfondo del conflitto in Ucraina e sulla guerra di potere all’interno della cerchia del Cremlino. Se l’ipotesi che Tatarsky sia stato deliberatamente preso di mira dovesse avvalorarsi, sarebbe il secondo assassinio sul suolo russo di una figura di alto profilo associata proprio alla guerra in Ucraina dopo quello di Darya Dugina, figlia di un ultranazionalista, uccisa in un attentato con un’autobomba lo scorso agosto e accusata dai servizi segreti russi di essere stato organizzato dal servizio di sicurezza ucraino. L’attentato arriva in un momento in cui le forze di Mosca registrano fallimenti in Donbass e la Russia è sempre più isolata a livello internazionale. Washington ha chiesto il rilascio immediato del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, accusato di spionaggio, detenuto in Russia. Tuttavia, la risposta del ministro degli Esteri russo è stata secca: “Tocca a un tribunale decidere della sua sorte”. La morte di Tatarsky ha sollevato dubbi sulla sicurezza dei giornalisti e della stampa libera in Russia e l’occidente è stato criticato per la sua mancata reazione.