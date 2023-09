L’Autorità Antitrust ha avviato un’indagine su Ryanair per sospetta condotta anticoncorrenziale derivante da un possibile abuso di posizione dominante. L’indagine è stata aperta in seguito a diverse segnalazioni iniziate a maggio di quest’anno.

Secondo le accuse ipotizzate, Ryanair sembra sfruttare la sua posizione dominante nei mercati in cui opera per estendere la sua influenza anche nell’offerta di altri servizi turistici, come hotel e noleggio auto, a discapito delle agenzie di viaggio, sia online che offline, e dei clienti che utilizzano tali servizi.

L’Autorità Antitrust ha specificato che da un lato sembra che Ryanair stia ostacolando le agenzie dall’acquisto diretto di biglietti aerei dal suo sito web, mentre dall’altro consente alle sole agenzie tradizionali di acquistare i biglietti attraverso una piattaforma GDS (Global Distribution System) a condizioni che risultano svantaggiose in termini di prezzo, disponibilità di offerte e assistenza post-vendita.

Questo comportamento di Ryanair, secondo l’indagine, limiterebbe la capacità delle agenzie di viaggio di vendere biglietti aerei, che di solito rappresentano il primo passo nell’organizzazione di una vacanza e il “punto di accesso” per la vendita di altri servizi. Ciò avrebbe effetti negativi non solo sulle agenzie, ma anche sui consumatori finali, portando a condizioni di acquisto inferiori sia in termini quantitativi che qualitativi e a difficoltà ingiustificate nella gestione delle prenotazioni.

L’indagine dell’Autorità Antitrust mira a esaminare attentamente queste affermazioni e determinare se ci siano prove di abuso di posizione dominante da parte di Ryanair nei mercati dei servizi turistici.