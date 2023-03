ROMA- “Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio 2023. Non è una notizia banale: era fondamentale licenziare la legge di stabilità entro il 31 marzo per mettere in sicurezza il funzionamento della regione e non incorrere nella gestione provvisoria che avrebbe paralizzato il Lazio. L’Aula della Pisana si è insediata solo il 13 marzo, essere riusciti

in appena due settimane ad approvare il bilancio prima in Giunta e poi in Consiglio è una prova di grande serietà da parte della maggioranza di centrodestra e di Fratelli d’Italia in particolare, essendo il gruppo di maggioranza relativa. Ringrazio per questo risultato l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini con il quale, in qualità di presidente della Commissione bilancio, abbiamo avuto modo di audire le organizzazioni istituzionali, sindacali e datoriali in tempi brevissimi e che ha svolto un lavoro encomiabile sia dal punto di vista tecnico che di sintesi con le altre forze politiche. Ringrazio inoltre tutti i consiglieri di Fratelli d’Italia, che lavorando seriamente e con dedizione hanno permesso un’approvazione a tempo di record. Naturalmente, si tratta di un bilancio puramente tecnico, che, allo stato attuale, fotografa la realtà contabile ed economica della Regione. Il lavoro che abbiamo davanti, già dall’assestamento estivo, è gravoso: coniugare giustizia sociale, garanzia dei servizi ai cittadini e tenuta dei conti pubblici. Servono scelte politiche chiare e coraggiose. Il lavoro dell’assessore Righini e di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale mirerà a conseguire questi obiettivi”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Daniele Sabatini.