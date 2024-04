VITERBO- Importante incontro ieri a Viterbo tra l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo e i rappresentanti provinciali e regionali del Coni, del Comitato Paralimpico Lazio, delle società, delle federazioni e delle associazioni di promozione sportiva. Presenti anche vari sindaci e amministratori del territorio. L’iniziativa era inserita all’interno del tour “In ascolto per lo sport” che prevede incontri in tutte le province del Lazio. Ad accompagnare l’assessore Palazzo, c’erano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini e il consigliere regionale Giulio Menegali Zelli Iacobuzi.

“Da anni mancava un assessore regionale allo sport attivo e presente sul territorio – hanno commentato Sabatini e Zelli– e l’assessore Palazzo sta colmando questa distanza, dialogando in prima linea con tutte le realtà del settore che operano nel Lazio, dimostrando anche in questo ambito una netta discontinuità rispetto alle modalità gestionali del recente passato. Importante l’incontro di ieri a Viterbo che ha permesso all’assessore di confrontarsi con i rappresentanti dello sport provinciale ed instaurare con loro un dialogo e una fattiva

collaborazione, con l’obiettivo di programmare e realizzare politiche sempre più vicine al territorio e soprattutto rispondenti alle reali esigenze del comparto sportivo. Ringraziamo ovviamente tutti i rappresentanti del mondo istituzionale e sportivo che sono intervenuti portando contributi importanti, e soprattutto l’assessore Palazzo che ha illustrato i provvedimenti in cantiere, con particolare riguardo al testo unico dello sport e al piano annuale e triennale per il sostegno alle attività sportive. Ringraziamo l’assessore anche per aver inaugurato questo nuovo modo di gestire le politiche dello sport basato sull’ascolto e il confronto diretto con le tante realtà che operano a livello provinciale, e per aver compreso l’importanza di una programmazione strategica ed organica da costruire e condividere sui territori”.