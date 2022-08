di WANDA CHERUBINI-

VITERBI- Sarà la Minimacchina di S. Rosa del quartiere Pilastro, “Armonia celeste” ad aprire i festeggiamenti per la Santa Patrona, dopo due anni di fermo a causa del Covid. Si tratta del 50esimo trasporto, con la partenza dal parcheggio dell’ex Okay center alle ore 21,30di sabato 27 agosto. Il responsabile del trasporto della Minimacchina, Angelo Loddo dichiara: “Siamo pronti. Ieri abbiamo fatto l’ultima prova e domani sera ci sarà la consegna di ciuffi e spallette. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia non possiamo che essere super emozionati, anche perchè sono stati due anni duri, dove ognuno di noi ha avuto delle perdite. Ma ora siamo qui pronti e carichi”. Per quanto riguarda la formazione Angelo Loddo ci dice che sarà sempre la stessa, ovvero con lo stesso sistema di ciuffi e spallette, ma ci saranno ben 40 facchini nuovi, per un totale di 118 facchini. Novità, invece, ci riferisce Loddo, ci saranno sulla Minimacchina dal punto di vista strutturale, ma di più non si sbilancia, lasciandoci la sorpresa per la sera del 27 agosto. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti prima del trasporto, si parte

con il raduno dei ragazzi nel pomeriggio di domani che riceveranno la benedizione dei ciuffi e delle spallette da parte del parroco, don Flavio. La S. Messa ci sarà alle ore 18,30 con la benedizione della nuova statua di S. Rosa che verrà posta sopra la Minimacchina. Domani, alle ore 20,30, si terrà una cena riservata ai genitori dei minifacchini presso il campetto parrocchiale, mentre sabato 27 agosto, giorno del trasporto, alle ore 15,30 si terrà il raduno dei minifacchini in viale Bruno Buozzi, per proseguire con la sfilata per le vie di Viterbo fino alla basilica di Santa Rosa ed il loro rientro in sede. Il primo “Sollevate e fermi” sarà dedicato a Mario Mancinelli, padre dei costruttori della Minimacchina ed i fratelli Mancinelli della Mastro srl. Le girate in via Alessandro Volta e presso il Sacro Cuore saranno dedicate, invece, allo storico costruttore delle Minimacchine del Pilastro, Giovanni Saveri, morto nel 2021 e Claudia Filoscia, una giovane donna, residente al Pilastro, deceduta per un cancro. L’intero trasporto avverrà in memoria di tutte le vittime del Covid. Appuntamento, quindi, sabato 27 agosto alle ore 21,30 al parcheggio ex Okay center per il primo dei trasporti dedicati a Santa Rosa.