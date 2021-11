Sabato di allerta per i cortei previsti oggi. C’è lo stop ai cortei in Piazza Duomo a Milano, dove è prevista la XVII manifestazione no green pass e nel centro storico di Napoli. Anche a Roma è off limits Piazza del Popolo e la zona dei palazzi istituzionali.

Nella capitale sono previste oggi tre manifestazioni, di cui una contro il Green pass al Circo Massimo, alla quale sono previste 1.500 persone. Vietato ai cortei il centro storico, con le zone delle shopping e dei palazzi delle istituzioni, considerati obiettivi sensibili. Sarà vietata la sfilata in auto annunciata a Padova per oggi pomeriggio. Manifestare sarà possibile, ma, secondo la direttiva del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, lo si potrà fare con modalità che non danneggino ulteriormente le attività economiche e limitino le libertà degli altri cittadini. Lo stesso ministro ha invitato a chi scenderà in piazza a far prevalere il senso civico.